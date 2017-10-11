Россия согласилась договариваться с ПАСЕ о своем возвращении без санкций

В России заявили, что проведут в Санкт-Петербурге переговоры с делегацией Парламентской ассамблеи Совета Европы, во время которых будет заявлено о желании полноценного возвращения в ПАСЕ.
Об этом сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает российское агентство "Интерфакс".
По ее словам, переговоры пройдут на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.
"Мы рады, что делегация ПАСЕ приезжает. Естественно, у нас будут контакты, переговоры", - сказала Матвиенко.
"Естественно, мы проведем переговоры, мы еще раз выразим свою заинтересованность быть полноценными членами Совета Европы, не ущемленными", - отметила она.
Как известно, еще в апреле 2014 года ПАСЕ наложила на РФ санкции, лишив ее права голоса. Из-за єтого российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.
Напомним, 11 октября Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов утвердила решение, которое имеет целью снятия политических санкций из Российской Федерации.
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