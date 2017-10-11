Россия согласилась договариваться с ПАСЕ о своем возвращении без санкций

Среда, 11 октября 2017, 21:02

В России заявили, что проведут в Санкт-Петербурге переговоры с делегацией Парламентской ассамблеи Совета Европы, во время которых будет заявлено о желании полноценного возвращения в ПАСЕ.

Об этом сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает российское агентство "Интерфакс".

По ее словам, переговоры пройдут на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"Мы рады, что делегация ПАСЕ приезжает. Естественно, у нас будут контакты, переговоры", - сказала Матвиенко.

"Естественно, мы проведем переговоры, мы еще раз выразим свою заинтересованность быть полноценными членами Совета Европы, не ущемленными", - отметила она.

Как известно, еще в апреле 2014 года ПАСЕ наложила на РФ санкции, лишив ее права голоса. Из-за єтого российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

Напомним, 11 октября Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов утвердила решение, которое имеет целью снятия политических санкций из Российской Федерации.

Подробнее читайте в статье "Европейской правды": "Битва за деньги и за Россию: в Совете Европы запустили новый сценарий отмены санкций".