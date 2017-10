Стало відомо, як сформулюють європейські прагнення України у декларації саміту СхП

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 17:04

Країни-члени Євросоюзу дійшли компромісу щодо того, як буде сформульована згадка про "європейські прагнення" України, Молдови та Грузії у декларації саміту "Східного Партнерства".

Про це йдеться у статті на сайті "Європейської Правди": "Маневри з європейським вибором: як пропишуть мрії України в документах Східного партнерства".

Зазначимо, що офіційний Київ, а також низка прихильних до України держав-членів Союзу пропонували записати в декларації саміту наступну фразу:

"Всі учасники саміту визнають європейські прагнення та європейський вибір відповідних країн-партнерів (України, Молдови, Грузії)".

Англійською ця пропозиція звучала так: "Summit participants recognise the European aspirations and European choice of the partners concerned".

Повідомляється, що основна суперечка точилася саме над словом "recognise", яке видалося деяким країнам ЄС надто "потужним" (йдеться про Нідерланди та Німеччину).

11 жовтня представники країн-членів ЄС на своїй зустрічі погодили компромісну формулу.

Слово "recognise" вирішили замінити на "пом’якшене" слово "acknowledge". Однак українською обидва цих дієслова мають однаковий переклад: "визнавати".

Тому, узгоджене країнами-членами ЄС підсумкове формулювання звучатиме так: "Summit participants acknowledge the European aspirations and European choice of the partners concerned, as stated in the Association Agreements".

"Відмінність між ними – в напівтонах. В Берліні та в Гаазі вважають, що "acknowledgement" створює менше зобов’язань – мовляв, воно не означає згоду чи незгоду з українським вибором", - зазначають автори статті.

Детальніше читайте у статті на сайті "Європейської Правди": "Маневри з європейським вибором: як пропишуть мрії України в документах Східного партнерства".