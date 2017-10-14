Знайти
АКТУАЛЬНО

Всі сирійські бойовики ІДІЛ залишили Ракку – спостерігачі

Могеріні: США не мають права вийти з ядерної угоди з Іраном

Під посольством України в Угорщині - мітинг за відокремлення Закарпаття

Іспанія розглядає можливість внесення змін до Конституції для виходу з кризи

Польща відбила третю кібератаку росіян – міністр оборони

Стало відомо, як сформулюють європейські прагнення України у декларації саміту СхП

Нідерланди хочуть скасувати закон про референдум, за яким голосували проти асоціації України






Всі сирійські бойовики ІДІЛ залишили Ракку – спостерігачі

Субота, 14 жовтня 2017, 11:53
Версія для друку Коментарі

Всі сирійські бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" покинули місто Ракка, окремі райони якого досі лишалися під контролем джихадистів.

Про це повідомляє портал i24 News з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

За інформацією спостерігачів, бойовики залишили Ракку разом з членами своїх родин і попрямували в невідомому напрямку.

Зараз триває підготовка до виведення з Ракки іноземних бойовиків-членів ІДІЛ.

Представник Ракки заявив, що сирійські члени ІДІЛ здалися підтримуваним США "Демократичним силам Сирії", які намагаються взяти повний контроль над містом. Він не уточним точну кількість джихадистів, які здалися.

Наступ проти ІДІЛ у Рацці сирійські повстанці на чолі з курдами розпочали на початку червня під прикриттям авіаударів коаліції на чолі зі США.  

Втрата Ракки стане серйозним ударом для ІДІЛ, яка зазнала значних невдач минулого року, включаючи втрату Мосула - другого за величиною міста Іраку і найбільшого, яке коли-небудь  перебувало під контролем "Ісламської держави".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:54
Нова голова ПАРЄ написала листа спікерам парламенту РФ, готова зустрітися – ЗМІ
12:58
Теракт у Марселі: двох затриманих звільнили з-під варти
12:48
Понад 600 турецьких чиновників попросили притулку в Німеччині – ЗМІ
11:53
Всі сирійські бойовики ІДІЛ залишили Ракку – спостерігачі
11:39
Екс-главу апарату Білого дому допитали у справі втручання РФ у вибори
11:27
Держдеп: США залишаються в ядерній угоді з Іраном
11:13
Британія звинувачує Іран в кібератаці на парламент – ЗМІ
10:55
Президент Ісландії зламав ніс у ванній
10:44
Могеріні: США не мають права вийти з ядерної угоди з Іраном
10:06
Новим главою ЮНЕСКО обрано екс-міністра культури Франції Одрі Азуле
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анатолій Марциновський, Сергій Сидоренко, ЄвроПравда

Маневри з європейським вибором: як пропишуть мрії України в документах Східного партнерства

Євросоюз відмовився визнати європейські прагнення України, Молдови та Грузії. Замість цього ЄС... погодився визнати європейські прагнення України, Молдови та Грузії. Ні, це не помилка і не шизофренія. Йдеться про дипломатію. І трошки – про лінгвістику...

Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург–Київ

ПАРЄ з російським присмаком: що чекає на Україну після тижня проблем у Страсбурзі

Часу для домовленостей – небагато. "Операція повернення" прив’язана до саміту, і це чітко обмежує часові рамки для примирення між Страсбургом та Москвою. Зустріч глав держав має відбутися влітку або восени 2019 року. Готуватися до неї потрібно наперед...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  