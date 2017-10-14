Австрія оскаржить у Суді ЄС дозвіл на розширення АЕС в Угорщині

Субота, 14 жовтня 2017, 17:35

Австрія оскаржуватиме наданий Єврокомісією дозвіл на фінансоване Росією розширення АЕС "Пакш" в Угорщині.

Про це повідомляє The Local.

"Я рішуче відкидаю розширення АЕС "Пакш" - заявив канцлер Австрії Крістіан Керн.

"Навіть Європейська комісія у своїй доповіді дійшла висновку, що розширення цієї атомної станції ніколи не буде вигідним без масових державних субсидій" – додав він.

Керн не вказав, коли скарга буде подана до Суду ЄС, але заявив, що юристи зараз аналізують скаргу.

У березні Єврокомісія вирішила, що виділення угорським урядом коштів на побудову двох реакторів на АЕС "Пакш" не суперечить європейським правилам надання державної допомоги і тим самим усунула останню перешкоду для розширення АЕС.

Австрія, налаштована проти атомної енергетики, тоді засудила це рішення.

Як повідомлялося, влада Угорщини уклала контракт з російською компанією "Росатом" на проектування та будівництво двох нових енергоблоків потужністю 1200 мегават кожен на угорській АЕС "Пакш" в 2014 році.

Згідно з договором, Росія надає Угорщині кредит у розмірі до 10 млрд євро на реалізацію проекту. Загальна вартість будівництва реакторів становить 12 млрд євро.