Знайти
АКТУАЛЬНО

Внаслідок лісових пожеж в Іспанії та Португалії загинули 9 людей

Вибори в Австрії: партія Курца лідирує, ультраправі виходять на друге місце

Лідер Каталонії ухилився від чіткої відповіді Мадриду щодо незалежності

Партія Курца лідирує на парламентських виборах в Австрії - екзит-поли

Теракт у Сомалі: 189 загиблих, понад 200 поранених

Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі

Британські депутати хочуть заблокувати можливість Brexit без угоди з ЄС






Угорщина ініціює на засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС порушення Києвом Угоди через закон про освіту

Понеділок, 16 жовтня 2017, 12:34
Версія для друку Коментарі

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявляє, що ініціює розгляд питання порушення Україною Угоди про асоціацію через закон про освіту на наступному засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС.

Про це Сіярто сказав у понеділок в Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, повідомляє УНІАН.

"Від того часу, як український парламент ухвалив закон про освіту, … у сусідніх з ЄС країнами є брутальне порушення прав людини. Вони відібрали право у всіх меншин використовувати їхню рідну мову під час отримання освіти у віці від 10 років.

Це - брутальне порушення прав людини, брутальне порушення прав меншин, і це брутальне порушення Угоди про асоціацію. Тому на наступній сесії Ради асоціації з Україною ми повинні поставити це питання на порядок денний, щоб вирішити ситуацію, оскільки це дуже надзвичайно", - зазначив він.

Наступне засідання Ради Асоціації Україна-ЄС заплановано на грудень цього року.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час візиту в Ужгород заявив, що на засіданні Ради ЄС Угорщина ініціює перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту.

Глава МЗС України Павло Клімкін у відповідь заявив, що Київ розглядає перегляд Угоди про асоціацію лише у контексті забезпечення чіткої європейської перспективи України.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:05
Мадрид висунув фінальний ультиматум Каталонії
12:34
Угорщина ініціює на засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС порушення Києвом Угоди через закон про освіту
12:15
фото
Внаслідок лісових пожеж в Іспанії та Португалії загинули 9 людей
11:36
Партія Меркель зазнала поразки на виборах у Нижній Саксонії
11:24
Вибори в Австрії: партія Курца лідирує, ультраправі виходять на друге місце
10:34
Теракт у Сомалі: кількість загиблих зросла до 276, поранених - 300
10:16
Лідер Каталонії ухилився від чіткої відповіді Мадриду щодо незалежності
20:10
Партія Курца лідирує на парламентських виборах в Австрії - екзит-поли
17:39
Іран заперечує закриття кордону з Іракським Курдистаном
17:05
Тіллерсон: Дипломатичні зусилля з КНДР триватимуть до падіння першої бомби
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анатолій Марциновський, Сергій Сидоренко, ЄвроПравда

Маневри з європейським вибором: як пропишуть мрії України в документах Східного партнерства

Євросоюз відмовився визнати європейські прагнення України, Молдови та Грузії. Замість цього ЄС... погодився визнати європейські прагнення України, Молдови та Грузії. Ні, це не помилка і не шизофренія. Йдеться про дипломатію. І трошки – про лінгвістику...

Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург–Київ

ПАРЄ з російським присмаком: що чекає на Україну після тижня проблем у Страсбурзі

Часу для домовленостей – небагато. "Операція повернення" прив’язана до саміту, і це чітко обмежує часові рамки для примирення між Страсбургом та Москвою. Зустріч глав держав має відбутися влітку або восени 2019 року. Готуватися до неї потрібно наперед...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  