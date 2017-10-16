Угорщина ініціює на засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС порушення Києвом Угоди через закон про освіту

Понеділок, 16 жовтня 2017, 12:34

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявляє, що ініціює розгляд питання порушення Україною Угоди про асоціацію через закон про освіту на наступному засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС.

Про це Сіярто сказав у понеділок в Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, повідомляє УНІАН.

"Від того часу, як український парламент ухвалив закон про освіту, … у сусідніх з ЄС країнами є брутальне порушення прав людини. Вони відібрали право у всіх меншин використовувати їхню рідну мову під час отримання освіти у віці від 10 років.

Це - брутальне порушення прав людини, брутальне порушення прав меншин, і це брутальне порушення Угоди про асоціацію. Тому на наступній сесії Ради асоціації з Україною ми повинні поставити це питання на порядок денний, щоб вирішити ситуацію, оскільки це дуже надзвичайно", - зазначив він.

Наступне засідання Ради Асоціації Україна-ЄС заплановано на грудень цього року.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час візиту в Ужгород заявив, що на засіданні Ради ЄС Угорщина ініціює перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту.

Глава МЗС України Павло Клімкін у відповідь заявив, що Київ розглядає перегляд Угоди про асоціацію лише у контексті забезпечення чіткої європейської перспективи України.