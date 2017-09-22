Президент Румунії скасував візит в Україну через новий закон про освіту

П'ятниця, 22 вересня 2017, 07:55

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив про скасування жовтневого візиту в Україну через прийнятий Верховною Радою закон "Про освіту".

Про це повідомляє румунське агентство Agerpres.

За словами Йоханніса, він скасував свій візит в України, який мав відбутися у жовтні, після прийняття закону про освіту, вважаючи, що цей нормативний акт суттєво обмежує доступ меншин до освіти рідною мовою, зокрема, румунів.

"У результаті, коли ми дізналися про цей закон, я відмовився від свого візиту в Україну, і я також виступив проти візиту глави ВРУ, запланований наприкінці вересня, щоб послати сильний дипломатичний сигнал. Скасування візиту президента є також сигнал надзвичайно потужний", - сказав він.

За словами Йоханніса, в кулуарах Генеральної асамблеї ООН він зустрівся з президентом України Петром Порошенко та повідомив йому про скасування свого візиту в Україну.

"Я прямо сказав йому, що цей візит не відбудеться, поки не буде досягнуто прогресу в цьому законі про освіту", - сказав він.

Нещодавно румунський парламент у середу ухвалив декларацію, в якій висловлено надію на дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав національних меншин, які проживають в Україні, після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту".

Глава МЗС України Павло Клімкін 19 вересня запевнив Румунію, щоосвітній закон допоможе меншинам самореалізуватись.

Нагадаємо, напередодні угорський парламент одноголосно засудив український закон про освіту.

Україна висловила готовність направити на експертизу Ради Європи мовну статтю освітнього закону.

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте на "ЄвроПравді": "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".