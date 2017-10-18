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Розвідка США виявила будівництво нового підводного човна КНДР - ЗМІ

Середа, 18 жовтня 2017, 20:06
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Американська військова розвідка виявила новий дизель-електричний підводний човен Північної Кореї, що будується на верфі Сінпо на східному узбережжі КНДР.

Про це повідомляє The Diplomat із посиланням на джерела в уряді США. Це видання знаходиться в Токіо і пише про політику та питання безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Розвідка США вважає, що КНДР будує підводний човен водотоннажністю 2000 тон і шириною 11 метрів.

Якщо ці дані відповідають дійсності, то це буде найбільше судно, збудоване для флоту Північної Кореї з моменту створення фрегатів класу "Najin".

Підводний човен, якому американська розвідка дала умовну назву Sinpo-C, швидше за все, є наступником підводного човна класу Gorae, який здатний нести балістичні ракети. Очевидно, новий човен також отримає балістичні ракети.

КНДР має один підводний човен класу Gorae водотоннажністю 1,7 тисяч тон, на якому розміщуються ракети KN-11. Однак даний підводний човен так і не почав бойове чергування.

Північна Корея останній раз проводила випробування балістичної ракети для підводних човнів в серпні 2016 року. Тоді ракета Pukguksong-1 пролетіла на висоті 500 кілометрів і впала в Японське море.

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