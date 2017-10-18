Найти
АКТУАЛЬНО

Суд ЕС: требования о росте для сотрудников полиции дискриминируют женщин

Саммит ЕС перенесли из новой штаб-квартиры в Брюсселе из-за токсичных испарений

Еврокомиссия представила план защиты граждан ЕС от "лоукост-терактов"

Додон требует роспуска парламента Молдовы из-за "узурпации власти"

Чехи пришли с протестом к Земану из-за его заявления о Крыме

Лидер британских неонацистов вышел из партии, потому что оказался евреем и геем

Глава МВД Португалии ушла в отставку из-за рекордных лесных пожаров






Разведка США обнаружила строительство новой подводной лодки КНДР - СМИ

Среда, 18 октября 2017, 20:06
Версия для печати Комментарии

Американская военная разведка обнаружила новую дизель-электрическцю подводную лодку Северной Кореи, которая строится на верфи Синпо на восточном побережье КНДР.

Об этом сообщает The Diplomat со ссылкой на источники в правительстве США. Это издание находится в Токио и пишет о политике и вопросах безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Разведка США считает, что КНДР строит подводную лодку водоизмещением 2000 тонн и шириной 11 метров.

Если эти данные соответствуют действительности, то это будет самое большое судно, построенное для флота Северной Кореи с момента создания фрегатов класса "Najin".

Подводная лодка, которой американская разведка дала условное название Sinpo-C, скорее всего, является преемником подводной лодки класса Gorae, способной нести баллистические ракеты. Очевидно, новая лодка также получит баллистические ракеты.

У КНДР есть одна подводная лодка класса Gorae водоизмещением 1700 тонн, на которой размещаются ракеты KN-11. Однако данный подводная лодка так и не заступила на боевое дежурство.

Северная Корея последний раз проводила испытания баллистической ракеты для подводных лодок в августе 2016 года. Тогда ракета Pukguksong-1 пролетела на высоте 500 километров и упала в Японское море.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:58
Во Франции создадут новое подразделение полиции
20:33
Туск не ожидает никакого прогресса по Brexit на саммите ЕС
20:06
Разведка США обнаружила строительство новой подводной лодки КНДР - СМИ
19:38
В Германии начались переговоры о формировании коалиции
19:17
видео
Пилот обанкротившейся Air Berlin вместо приземления сделал "круг почета" в Дюссельдорфе
18:59
Суд ЕС: требования о росте для сотрудников полиции дискриминируют женщин
18:34
Парламент Франции одобрил новый антитеррористический закон
18:16
Австрийские ультраправые выдвинули условие для участия в коалиции Курца
18:08
Правительство Сербии обещает профинансировать исследования последствий бомбардировок НАТО
17:49
Саммит ЕС перенесли из новой штаб-квартиры в Брюсселе из-за токсичных испарений
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Надежда Коваль, для Европейской правды

Новая стратегия для каталонской независимости: Барселона и Мадрид меняют тактику

Каталония оказалась в крайне невыгодной позиции, ведь любой намек на обострение даст Мадриду формальный повод применить силу. Беспокойство ЕС полицейским насилием 1 октября утонуло в море заверений о поддержке испанской территориальной целостности и конституционного строя.

Chatham House

Битва за Украину: детально о реформах и провалах в строительстве нового государства

Когда мы говорим о борьбе, это касается также внутренних реформ. В этом тексте мы перечислили все значительные достижения Украины со времен евромайдана... Наряду с признанием достижений, не стоит забывать о тех сферах, где власть не оправдывает надежд народа...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  