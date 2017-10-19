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Польща відмовила Угорщині у підписанні листа з протестом через освітній закон в Україні

Четвер, 19 жовтня 2017, 18:22
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Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відмовив главі МЗС Угорщини у підписанні спільного листа до української влади щодо закону про освіту в Україні.

Про це Ващиковський розповів в інтерв'ю угорському виданню Heti Valasz, повідомляє Rzeczpospolita.

Ващиковський звернув увагу на український закон про освіту, у зв'язку з яким в Угорщині заявили про ініціативу переглянути Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, а також про намір блокувати подальше зближення України з ЄС.

"Я не буду це засуджувати, бо це двостороння справа між Угорщиною та Україною. Однак, я не буду політизувати цю проблему, зважаючи на складнощі України через російську агресію. Я переконаний, що цю ситуацію можна вирішити мирним, менш емоційним способом", - заявив він.

Ващиковський додав, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв про це, коли пропонував написати спільний лист керівництву України.

Глава МЗС зазначив, що закон спрямований на регулювання ситуації в російських школах, а польська меншина має лише кілька двомовних шкіл в Україні, тому Варшава не вважає це великою проблемою і не має наміру приєднуватися до емоційних заяв Сійярто.

"Але я розумію ситуацію угорців: вони живуть у великому анклаві, і там є багато шкіл, де головною мовою є угорська мова, але, чесно кажучи, це звучить неприродно для мене, тому що люди, що живуть там, повинні розуміти обидві мови", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Україна домовилася із Угорщиною про спільну роботу над механізмом імплементації закону "Про освіту".

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