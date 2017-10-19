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Польша отказала Венгрии в подписании письма с протестом из-за образовательного закона

Четверг, 19 октября 2017, 18:22
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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказал главе МИД Венгрии в подписании совместного письма украинским властям относительно закона об образовании в Украине.

Об этом Ващиковский рассказал в интервью венгерскому изданию Heti Valasz, сообщает Rzeczpospolita.

Ващиковский обратил внимание на украинский закон об образовании, в связи с которым в Венгрии заявили об инициативе пересмотреть Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, а также о намерении блокировать дальнейшее сближение Украины с ЕС.

"Я не буду это осуждать, потому что это двустороннее дело между Венгрией и Украиной. Однако, я не буду политизировать эту проблему, учитывая сложности Украины из-за российской агрессии. Я убежден, что эту ситуацию можно решить мирным, менее эмоциональным способом", - заявил он.

Ващиковский добавил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял об этом, когда предлагал написать совместное письмо украинским властям.

Глава МИД отметил, что закон направлен на регулирование ситуации в российских школах, а польское меньшинство имеет лишь несколько двуязычных школ в Украине, поэтому Варшава не считает это большой проблемой и не намерена присоединяться к эмоциональным заявлениям Сийярто.

"Но я понимаю ситуацию венгров: они живут в большом анклаве, и там есть много школ, где главным языком является венгерский язык, но, честно говоря, это звучит неестественно для меня, потому что люди, живущие там, должны понимать оба языка", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась с Венгрией о совместной работе над механизмом имплементации закона "Об образовании".

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