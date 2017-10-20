Франція офіційно визнала прапор та гімн Євросоюзу

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 08:59

Після хвилі критики з боку євроскептиків Франція офіційно визнала прапор Європейського союзу та інші символи ЄС, ставши 17 країною об’єднання, які це зробили.

Про це повідомляє Єлисейський палац, інформує видання Le Figaro.

У листі президенту Європейської ради Дональду Туску цього тижня французький президент повідомив, що Франція приєднується до інших 16 країн, що визнають синій прапор із 12 зірками та інші символи блоку.

У заяві Єлисейський палац повідомляє, що Франція приймає статтю 52-гу Лісабонського договору, яка визначає прапор з кільцем із дванадцяти золотих зірок на синьому тлі, гімн "Ода до радості" на музику з Дев'ятої симфонії Людвіга ван Бетховена і девіз "Єдність у розмаїтті" символами Євросоюзу.

Цей жест Єлисейський палац назвав "символічним та політичним".

Прапор ЄС висить в Національній асамблеї - нижній палаті парламенту Франції. Однак французькі ліві та ультраправі виступили проти цього. Ліва партія "Нескорена Франція" вимагала, щоб прапор ЄС зняли та замінили його на прапор ООН. Їхню ініціативу підтримав "Національний фронт".

Після цього президент Еммануель Макрон заявив, що на саміті ЄС підпише угоду про офіційне визнання прапора Євросоюзу, завдяки чому вдасться захистити символ ЄС.