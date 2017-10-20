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Франция официально признала флаг и гимн Евросоюза

Пятница, 20 октября 2017, 08:59
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После волны критики со стороны евроскептиков Франция официально признала флаг Европейского союза и другие символы ЕС, став 17 страной объединения, которые это сделали.

Об этом сообщает Елисейский дворец, информирует издание Le Figaro.

В письме президенту Европейского совета Дональду Туску на этой неделе французский президент сообщил, что Франция присоединяется к другим 16 странам, которые признают синий флаг с 12 звездами и другие символы блока.

В заявлении Елисейский дворец сообщает, что Франция принимает статью 52-ю Лиссабонского договора, которая определяет флаг с кольцом из двенадцати золотых звезд на синем фоне, гимн "Ода к радости" на музыку из Девятой симфонии Людвига ван Бетховена и девиз "Единство в разнообразии "символами Евросоюза.

Этот жест Елисейский дворец назвал "символическим и политическим".

Флаг ЕС висит в Национальной ассамблее - нижней палате парламента Франции. Однако французские левые и правые выступили против этого. Левая партия "Непокоренная Франция" требовала, чтобы флаг ЕС сняли и заменили его на флаг ООН. Их инициативу поддержал "Национальный фронт".

После этого президент Эммануэль Макрона заявил, что на саммите ЕС подпишет соглашение об официальном признании флага Евросоюза, благодаря чему удастся защитить символ ЕС.

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