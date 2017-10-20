Знайти
АКТУАЛЬНО

Експорт товарів з України до ЄС за вісім місяців цього року зріс на 27,9%

Євросоюз скоротить фіндопомогу Туреччині на підготовку до вступу в ЄС

Вибори в Австрії: консерватори Курца здобули остаточну перемогу

ЄС не втручатиметься у конфлікт довкола Каталонії - Туск

Журналістку на Мальті підірвали дистанційно керованою бомбою - уряд

У Німеччині підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху

Уряд Молдови запитав у КС, хто буде "тимчасовим президентом" замість Додона






Експорт товарів з України до ЄС за вісім місяців цього року зріс на 27,9%

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 10:03
інфографіка
Версія для друку Коментарі

Експорт товарів з України за вісім місяців 2017 року склав $27,5 млрд, з них $11 млрд припадає на експорт товарів до ЄС.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила торговий представник України Наталія Микольська.

"Експорт товарів за вісім місяців 2017 року склав $27,5 млрд і збільшився на $4,8 млрд у порівнянні з вісьма місяцями 2016 року" - написала вона.

У відсотковому відношенні зростання у порівнянні з 8 місяцями 2016 року склало 21,1%.

Найбільшим партнером в експорті товарів з України є Європейський союз – його частка склала 40%. Далі йдуть Росія (9,5%), Туреччина (5,8%), Індія (5,3%), Єгипет (4,8%), Китай (4,6%).

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року експорт ЄС за вісім місяців цього року зріс 2,4 млрд доларів, або 27,9% і склав 11 млрд доларів.

 

Серед регіонів найбільшу динаміку зростання експорту до ЄС продемонстрували Київ, Дніпропетровська, Донецька і Полтавська області.

У структурі експорту з України до ЄС близько третини припадає на продукцію АПК та харчової промисловості, далі йде продукція металургійного комплексу (21,4%) та машинобудування (15,3%).

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
10:30
У Литві вважають, що про відправку ЛитПолУкрБриг на Донбас говорити передчасно
10:18
Двоє людей поранені внаслідок стрілянини на півдні Стокгольма
10:03
інфографіка
Експорт товарів з України до ЄС за вісім місяців цього року зріс на 27,9%
09:37
Євросоюз скоротить фіндопомогу Туреччині на підготовку до вступу в ЄС
09:29
Постпред США в ООН звинуватила РФ у воєнних діях проти Сполучених Штатів
09:06
Глава МЗС Фінляндії не виключає вступу своєї країни до НАТО
08:59
Франція офіційно визнала прапор та гімн Євросоюзу
08:30
ЄС вимагає від КНДР зупинити ядерну і ракетну програми
08:05
Вибори в Австрії: консерватори Курца здобули остаточну перемогу
07:38
ЄС не втручатиметься у конфлікт довкола Каталонії - Туск
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Мацей Заневіч, Eastbook

У полоні старих концепцій: що впливає на українську політику Польщі

Вперше з часів Гедройца в Польщі знову почалися обговорення, якою має бути східна політика. З одного боку, аксіомою залишається ідея про необхідність хороших відносин з Києвом. З іншого - в парламенті присутні представники крайніх правих рухів.

Геннадій Максак, для Європейської правди

Рівняння на аутсайдерів: як ЄС бачить майбутнє Східного партнерства

Нова архітектура Східного партнерства не передбачає окремих майданчиків для зустрічей держав, які імплементують Угоди про асоціацію з ЄС. Штучне збереження старого формату із шістьма країнами може понизити і до того невисокий інтерес до багатосторонньої співпраці.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  