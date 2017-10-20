Экспорт товаров из Украины в ЕС за восемь месяцев этого года вырос на 27,9 %

Пятница, 20 октября 2017, 10:03

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Экспорт товаров из Украины за восемь месяцев 2017 года составил $27,5 млрд, из них $11 млрд приходится на экспорт товаров в ЕС.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Экспорт товаров за восемь месяцев 2017 года составил $27,5 млрд и увеличился на $4,8 млрд по сравнению с восемью месяцами 2016 года", - написала она.

В процентном отношении рост по сравнению с 8 месяцами 2016 года составило 21,1%.

Крупнейшим партнером в экспорте товаров из Украины является Европейский союз, его доля составила 40%. Далее идут Россия (9,5%), Турция (5,8%), Индия (5,3%), Египет (4,8%), Китай (4,6%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт ЕС за восемь месяцев этого года вырос в 2,4 млрд долларов, или 27,9% и составил 11 млрд долларов.

Среди регионов наибольшую динамику роста экспорта в ЕС показали Киев, Днепропетровская, Донецкая и Полтавская области.

В структуре экспорта из Украины в ЕС около трети приходится на продукцию АПК и пищевой промышленности, далее идет продукция металлургического комплекса (21,4%) и машиностроение (15,3%).