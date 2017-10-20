Угорщина продовжить блокувати зближення України та ЄС - посол

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 13:38

Угорщина продовжить блокувати подальшу інтеграцію України в Євросоюз через статтю про мову навчання нацменшин в українському законі "Про освіту".

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень.

"Попередня заява залишається в силі", - сказав дипломат, відповідаючи на запитання про те, чи змінила його країна свою позицію після переговорів міністра людських ресурсів Угорщини з українськими міністрами освіти та закордонних справ 19 жовтня.

Кешкень уточнив, що не отримував інформації про зміну офіційної позиції Будапешта з цього питання. При цьому він вважає, що для країн важливо продовжувати діалог.

Кешкень висловив переконання, що до початку наступного навчального року, коли норма закону про мову навчання повинна практично застосовуватися, сторони знайдуть модель, яка буде всіх влаштовувати.

Нагадаємо, напередодні Україна домовилася із Угорщиною про спільну роботу над механізмом імплементації закону "Про освіту".

Раніше уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.