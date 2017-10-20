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Венгрия продолжит блокировать сближение Украины и ЕС - посол

Пятница, 20 октября 2017, 13:38
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Венгрия продолжит блокировать дальнейшую интеграцию Украины в Евросоюз из-за статьи о языке обучения нацменьшинств в украинском законе "Об образовании".

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень.

"Предварительное заявление остается в силе", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, изменила ли его страна свою позицию после переговоров министра человеческих ресурсов Венгрии с украинскими министрами образования и иностранных дел 19 октября.

Кешкень уточнил, что не получал информации об изменении официальной позиции Будапешта по этому вопросу. При этом он считает, что для стран важно продолжать диалог.

Кешкень убежден, что к началу следующего учебного года, когда норма закона о языке обучения должна практически применяться, стороны найдут модель, которая будет всех устраивать.

Напомним, накануне Украина договорилась с Венгрией о совместной работе над механизмом имплементации закона "Об образовании".

Ранее правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

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