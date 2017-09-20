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Глава Сил оборони Естонії: РФ готова до військового втручання в Білорусі

Середа, 20 вересня 2017, 09:17
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Росія готова до військового втручання і в Білорусі, подібно до того, як вона це зробила в Україні, якщо політична ситуація там зміниться в небажаному для Росії напрямку.

Про це заявив глава Сил оборони Естонії генерал Ріхо Террас в інтерв'ю ERR.

"Подібно до України, Росія планує військові кроки проти Білорусі, якщо політична ситуація там зміниться. Російські збройні сили і структури безпеки ведуть підготовку до того, щоб в разі необхідності втрутитися і провести військову операцію в Білорусі. Планування операції розпочалося в 2014 році", - сказав Террас.

За його словами, завдання поточних навчань РФ і Білорусі "Захід-2017" і інших спільних військових навчань - максимально пов'язати білоруські збройні сили з російськими.

"Мета - паралізувати здатність білоруських військових діяти самостійно", - зазначив генерал.

Террас також не згоден з твердженням російської сторони, що "Захід-2017" всього лише антитерористичні навчання.

"У навчаннях беруть участь різні військові округи, Балтійський і Північний флот, ракетні війська. Якщо все це є антитерористичною операцією, то це очевидне перебільшення", - сказав він.

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