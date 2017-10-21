Мужчина с ножом напал на людей в Мюнхене, много раненых

Суббота, 21 октября 2017, 11:29

В субботу утром мужчина с ножом напал на людей в центре Мюнхена и многих ранил.

Об этом сообщила полиция Мюнхена в Twitter.

"Полиция работает на Розенгаймерплятц. Преступник ранил ножом многих людей. Больше информации - позже", - проинформировала полиция.

Polizeieinsatz am Rosenheimerplatz. Täter verletzt mit Messer mehrere Person. Weitere Informationen folgen. #München — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 жовтня 2017 р.

Точное количество пострадавших полиция не приводит. Однако издание Bild располагает данными, что нападающий ранил четырех человек.

По данным правоохранителей, злоумышленник скрылся, его разыскивают "всеми имеющимися полицейскими силами". Сообщается, что нападающему - около сорока лет. Он бежал на черном велосипеде. Среди отличительных деталей он имел зеленую куртку и рюкзак с ковриком для кемпинга.

О причинах нападения пока ничего не известно, но жителей призвали не покидать дома. В районе нападения кружат вертолеты, работают полицейские и спасатели.