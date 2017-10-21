Спецпредставник США Курт Волкер наступного тижня приїде в Україну - ЗМІ

Субота, 21 жовтня 2017, 17:14

Наступного тижня в Україну приїде спеціальний представник США Курт Волкер.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляють українські ЗМІ.

За даними "Інтерфакс-Україна", Волкер проведе зустріч з президентом Порошенком.

"Відбудеться зустріч президента з Волкером... Це станеться в найближчі десять днів", – повідомило джерело агентству, уточнивши, що ця зустріч планується на наступний тиждень.

Водночас, як повідомляє ZN.UA, посилаючись на свої джерела в уряді, Волкер відвідає Україну 27 жовтня.

За інформацією видання, він зустрінеться з українською стороною перед зустріччю з радником президента Росії Владиславом Сурковим. Дата зустрічі Волкера і Суркова ще не визначена.

Повідомляється, що в Україні спецпредставник США буде вивчати поточну ситуацію.