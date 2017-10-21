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Спецпредставитель США Курт Волкер на следующей неделе приедет в Украину - СМИ

Суббота, 21 октября 2017, 17:14
Версия для печати Комментарии

На следующей неделе в Украину приедет специальный представитель США Курт Волкер.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают украинские СМИ.

По данным "Интерфакс-Украина", Волкер проведет встречу с президентом Порошенко.

"Состоится встреча президента с Волкером... Это произойдет в ближайшие десять дней", - сообщил источник агентству, уточнив, что эта встреча планируется на следующую неделю.

В то же время, как сообщает ZN.UA, ссылаясь на свои источники в правительстве, Волкер посетит Украину 27 октября.

По информации издания, он встретится с украинской стороной перед встречей с советником президента России Владиславом Сурковым. Дата встречи Волкера и Суркова еще не определена.

Сообщается, что в Украине спецпредставитель США будет изучать текущую ситуацию.

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