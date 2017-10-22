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У Словенії проходить перший тур виборів президента

Неділя, 22 жовтня 2017, 10:06
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У Словенії в неділю проходить перший раунд виборів президента, на якому перемогу пророкують діючому главі держави Боруту Пахору.

Про це повідомляє Delo.

Опитування свідчать, що 53-річний Пахор отримає мандат на другий президентський термін, питання лише в тому, чи переможе він відразу у першому турі. Для цього йому необхідно набрати понад 50% голосів виборців.

Якщо жоден з кандидатів не набирає понад половини голосів, то два кандидати з найвищим результатом братимуть участь у другому турі, який відбудеться 12 листопада.

Пахор, який колись працював моделлю, відомий своїми фотографіями в Instagram, на яких він демонструє виконання офіційних обов'язків, а також участь у різних спортивних заходах.

Його передвиборча кампанія включала в себе 25 днів пішого маршруту, за які він пройшов близько 700 кілометрів, проводячи зустрічі з місцевими жителями.

Він колишній лідер лівоцентристських соціал-демократів і був прем'єр-міністром Словенії з 2008 по 2012 рік, у роки, що призвели до найгіршої фінансової кризи в історії Словенії.

На посаду президента претендують вісім кандидатів, але реальний суперник у Пахора фактично один – колишній комік і мер міста Камнік Мар’ян Сарек.

Роль президента у Словенії здебільшого церемоніальна, основну владу має прем’єр-міністр.

Але президент очолює армію, а також висуває кандидатів на кілька високих посад, включаючи голову центрального банку.

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