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У Німеччині в 2017 році порушено 900 справ у зв'язку з тероризмом

Неділя, 22 жовтня 2017, 13:57
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Федеральна прокуратура Німеччини 2017 року відкрила понад 900 проваджень, пов'язаних з тероризмом, у тому числі 800, що стосуються радикальних ісламістів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Кількість випадків тероризму зросла майже вчетверо у порівнянні з минулим роком, коли прокурори відкрили близько 250 справ.

Цього року вже майже 300 справ щодо тероризму були передані від федеральних органів влади до прокуратури. При цьому не всі справи стосуються випадків тероризму саме в Німеччині.

Провадження ведуться також щодо громадян Сирії, Афганістану чи Іраку, справи яких розглядаються судами через їхню участь у терористичній організації "Ісламська держава" або інших радикальних групах, навіть без планування нападів в ФРН.

Крім того, Федеральне управління з кримінальних справ оцінює, що в Німеччині перебуває близько 700 радикальних ісламістів, які становлять загрозу безпеці та здатні здійснювати насильницькі напади.

Раніше Конституційний суд ФРН визнав конституційною норму про видворення з країни іноземців, які становлять загрозу. Німецьке законодавство дозволяє органам внутрішніх справ у прискореному порядку видворяти з країни іноземних громадян, щоб запобігти "терористичній загрозі". Для цього не потрібно знати плани вчинення нападу.

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