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У Берліні протест проти депутатів "Альтернативи для Німеччини" у Бундестазі

Неділя, 22 жовтня 2017, 17:41
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Тисячі демонстрантів у Берліні вийшли нам акції протесту проти ультраправої "Альтернативи для Німеччини", депутати якої вперше увійдуть до Бундестагу наступного тижня.

Про це повідомляє BZ-Berlin.

У вівторок в парламенті Німеччини відбудеться перше засіданні в новому складі, де будуть присутні і депутати від AfD, що вперше пройшла до парламенту.

 

Учасники акції зібралися в центрі міста і дійшли до будівлі парламенту з гаслами "Стоп AfD", "Мій голос проти підбурювання" або "Моє серце б'ється за різноманітність".

 

Акцію організував популярний громадський рух Campact, який закликав німців виступити проти ненависті та расизму, до яких, за словами активістів, підбурює AfD.

 

За даними організаторів, на протест вийшли 12 тисяч людей, поліція заявила про кілька тисяч учасників.

Як відомо, "Альтернатива для Німеччини" посіла третє місце на парламентських виборах, набравши 12,6% голосів. Партія має 92 депутати у новому складу Бундестагу.

Нещодавно в AfD відбувся розкол. Після виборів партію залишили співголова Фрауке Петрі та один із високопосадовців.

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