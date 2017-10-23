У Польщі заявляють, що знайшли порозуміння з Україною щодо освітнього закону

Понеділок, 23 жовтня 2017, 16:41

Віце-прем`єр-міністр і міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Ґліньський заявляє, що з Україною було знайдено порозуміння щодо закону про освіту в Україні в частині мов національних меншин.

Про це він сказав на брифінгу у Києві, повідомляє УНІАН.

"Сьогодні, як щойно я довідався, було підписано порозуміння - заява керівників освітніх відомств після минулотижневого дуже плідного візиту пані міністра Залевської до України і досягнутих з українською стороною порозумінь", - сказав Ґліньський.

Нагадаємо, 17 жовтня міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та міністр національної освіти Республіки Польща Анна Залевська заявили, що буде підписано декларацію про гарантії представникам польської меншини отримання повної загальної середньої освіти в польських школах в Україні рідною мовою з послідовним збільшенням частки предметів, що викладаються українською мовою.

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статтях на "ЄвроПравді": "Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє України"

та "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".