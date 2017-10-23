Знайти
АКТУАЛЬНО

В Раді Європи не спекулюють про вихід РФ, в Москві - підтверджують можливість

Мей "благала про допомогу" щодо Brexit на обіді з Юнкером - ЗМІ

Угорський шантаж щодо закону про освіту веде в нікуди – посол України в ЄС

РФ хоче призупинити участь в Європейському суді з прав людини – роcЗМІ

Військовий флот Німеччини тимчасово залишився без підводних човнів

Парламент Каталонії у четвер може проголосити незалежність від Іспанії

У Франції родина назвала немовля Джихадом, справою займеться прокуратура






У Польщі заявляють, що знайшли порозуміння з Україною щодо освітнього закону

Понеділок, 23 жовтня 2017, 16:41
Версія для друку Коментарі

Віце-прем`єр-міністр і міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Ґліньський заявляє, що з Україною було знайдено порозуміння щодо закону про освіту в Україні в частині мов національних меншин.

Про це він сказав на брифінгу у Києві, повідомляє УНІАН.

"Сьогодні, як щойно я довідався, було підписано порозуміння - заява керівників освітніх відомств після минулотижневого дуже плідного візиту пані міністра Залевської до України і досягнутих з українською стороною порозумінь", - сказав Ґліньський.

Нагадаємо, 17 жовтня міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та міністр національної освіти Республіки Польща Анна Залевська заявили, що буде підписано декларацію про гарантії представникам польської меншини отримання повної загальної середньої освіти в польських школах в Україні рідною мовою з послідовним збільшенням частки предметів, що викладаються українською мовою.

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статтях на "ЄвроПравді": "Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє України

та "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
18:04
У сирійському місті Ель-Карьятайн бойовики ІДІЛ вбили 60 цивільних за три тижні
17:59
У Франції готові надати притулок уряду Каталонії у разі його переслідування Мадридом
17:28
Ердоган: членство Туреччини в ЄС здатне вирішити хронічні проблеми Європи
17:02
Український експорт до Канади поповнився 154 новими товарними позиціями
16:41
У Польщі заявляють, що знайшли порозуміння з Україною щодо освітнього закону
16:40
В РФ обурилися через "пояснювальні таблички" біля радянських пам’ятників у Литві
16:22
В Раді Європи не спекулюють про вихід РФ, в Москві - підтверджують можливість
16:19
Мей "благала про допомогу" щодо Brexit на обіді з Юнкером - ЗМІ
16:05
Будівлю Ради ЄС лишать закритою на тиждень через токсичні випари
16:04
Словацький прем’єр про вибори у Чехії – ми тепер проєвропейський острів
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Надія Бурейко, Сергій Герасимчук, VoxUkraine, для Європейської правди

Румунський вимір мовної суперечки: чи є підстави для занепокоєння Бухареста

63,8% опитаних румунів північної частини Буковини відзначили, що держава їхнього проживання – Україна – допомагає чи швидше допомагає їм у вивченні рідної мови. 77,2% вважають, що в Україні поважають усі мови. Не погоджуються чи швидше не погоджуються із цим 13,6%.

Юрій Панченко, Європейська правда

Від агента КДБ до "другого Трампа": 7 фактів про переможця виборів у Чехії, Андрея Бабіша

Чехи проголосували за партію мільярдера Андрея Бабіша попри всі скандали, проблеми у біографії, і навіть попри кримінальну справу, відкриту проти нього. Тепер він має всі шанси стати новим прем'єр-міністром Чехії. Але чому політик викликає таке несприйняття чеської політичної елити?


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  