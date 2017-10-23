В Польше заявляют, что нашли понимание с Украиной по образовательному закону

Понедельник, 23 октября 2017, 16:41

Вице-премьер-министр и министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский заявляет, что с Украиной было найдено понимание относительно закона об образовании в Украине в части языков национальных меньшинств.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

"Сегодня, как только я узнал, было подписано понимание - заявление руководителей образовательных ведомств после прошедшего на прошлой неделе очень плодотворного визита госпожи министра Залевской в ​​Украину и достигнутых с украинской стороной согласий", - сказал Глинский.

Напомним, 17 октября министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и министр национального образования Республики Польша Анна Залевская заявили, что будет подписана декларация о гарантиях представителям польского меньшинства получения полного общего среднего образования в польских школах в Украине на родном языке с последовательным увеличением доли предметов, преподаваемых на украинском языке.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на ЕвроПравде: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины"

и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".