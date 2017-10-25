Єврокомісія розгляне питання створення посади міністра фінансів ЄС

Середа, 25 жовтня 2017, 07:43

До кінця року Європейська комісія представить доповідь щодо "можливого створення посади постійного європейського міністра економіки та фінансів, який є демократичним підзвітним".

Про це повідомляє EUobserver.

У цьому році також буде опублікована законодавча пропозиція, спрямована на перетворення Європейського механізму стабільності (ESM) в "Європейський валютний фонд в рамках законодавства ЄС".

Ще на початку року Європарламент схвалив резолюцію, яка пропонує створення посади міністра фінансів Європейського Союзу.

Зокрема, у резолюції пропонується створити посаду міністра фінансів ЄС та надати Єврокомісії повноваження для розробки та надання чинності єдиної економічної політики, що підкріплена бюджетом єврозони.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон запропонував масштабну реформу Євросоюзу, яка серед іншого передбачає спільного бюджету для "фінансування спільних інвестицій і забезпечення стабільності в часи економічних потрясінь".

Створення спільного бюджету передбачає посаду міністра фінансів, а також парламентський нагляд на європейському рівні.