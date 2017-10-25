Еврокомиссия рассмотрит вопрос создания должности министра финансов ЕС

К концу года Европейская комиссия представит доклад о "возможном создании должности постоянного европейского министра экономики и финансов, который является демократическим подотчетным".
Об этом сообщает EUobserver.
В этом году также будет опубликовано законодательное предложение, направленное на преобразование Европейского механизма стабильности (ESM) в "Европейский валютный фонд в рамках законодательства ЕС".
Еще в начале года Европарламент принял резолюцию с призывом к созданию должности министра финансов Европейского Союза.
В частности, в резолюции предлагается создать пост министра финансов ЕС и предоставить Еврокомиссии полномочия для разработки и введения в действие единой экономической политики, подкрепленной бюджетом еврозоны.
Недавно президент Франции Эммануэль Макрон предложил масштабную реформу ЕС, которая среди прочего предусматривает общий бюджет для "финансирования совместных инвестиций и обеспечения стабильности во времена экономических потрясений".
Создание совместного бюджета предусматривает должность министра финансов, а также парламентский надзор на европейском уровне.