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Еврокомиссия рассмотрит вопрос создания должности министра финансов ЕС

Среда, 25 октября 2017, 07:43
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К концу года Европейская комиссия представит доклад о "возможном создании должности постоянного европейского министра экономики и финансов, который является демократическим подотчетным".

Об этом сообщает EUobserver.

В этом году также будет опубликовано законодательное предложение, направленное на преобразование Европейского механизма стабильности (ESM) в "Европейский валютный фонд в рамках законодательства ЕС".

Еще в начале года Европарламент принял резолюцию с призывом к созданию должности министра финансов Европейского Союза.

В частности, в резолюции предлагается создать пост министра финансов ЕС и предоставить Еврокомиссии полномочия для разработки и введения в действие единой экономической политики, подкрепленной бюджетом еврозоны.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон предложил масштабную реформу ЕС, которая среди прочего предусматривает общий бюджет для "финансирования совместных инвестиций и обеспечения стабильности во времена экономических потрясений".

Создание совместного бюджета предусматривает должность министра финансов, а также парламентский надзор на европейском уровне.

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