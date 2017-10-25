Штайнмаєр після зустрічі з Путіним: Рани все ще відкриті через анексію та агресію РФ

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина та РФ далекі від нормальних відносин через незаконну анексію українського Криму та агресію Росії на Донбасі.
Про це Штайнмаєр заявив журналістам після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі, повідомляє Reuters.
"Ми далекі від нормальних відносин ", - сказав він.
"Все ще є відкриті рани, зокрема, внаслідок анексії Криму та конфлікту на Сході України, які стали тягарем та продовжують бути тягарем для наших відносин", - додав він.
Штайнмаєр заявив, що погоджується з Путіним, що їхні країни повинні докладати зусиль для покращення двосторонніх відносин.
Нагадаємо, напередодні свого візиту до Москви президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив за нормалізацію взаємин з РФ, заявивши, що шукатиме шляхи виходу з кризи відносин.