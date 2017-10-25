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Штайнмаєр після зустрічі з Путіним: Рани все ще відкриті через анексію та агресію РФ

Середа, 25 жовтня 2017, 20:08
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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина та РФ далекі від нормальних відносин через незаконну анексію українського Криму та агресію Росії на Донбасі.

Про це Штайнмаєр заявив журналістам після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі, повідомляє Reuters.

"Ми далекі від нормальних відносин ", - сказав він.

"Все ще є відкриті рани, зокрема, внаслідок анексії Криму та конфлікту на Сході України, які стали тягарем та продовжують бути тягарем для наших відносин", - додав він.

Штайнмаєр заявив, що погоджується з Путіним, що їхні країни повинні докладати зусиль для покращення двосторонніх відносин.

Нагадаємо, напередодні свого візиту до Москви президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив за нормалізацію взаємин з РФ, заявивши, що шукатиме шляхи виходу з кризи відносин.

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