Штайнмаєр після зустрічі з Путіним: Рани все ще відкриті через анексію та агресію РФ

Середа, 25 жовтня 2017, 20:08

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина та РФ далекі від нормальних відносин через незаконну анексію українського Криму та агресію Росії на Донбасі.

Про це Штайнмаєр заявив журналістам після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі, повідомляє Reuters.

"Ми далекі від нормальних відносин ", - сказав він.

"Все ще є відкриті рани, зокрема, внаслідок анексії Криму та конфлікту на Сході України, які стали тягарем та продовжують бути тягарем для наших відносин", - додав він.

Штайнмаєр заявив, що погоджується з Путіним, що їхні країни повинні докладати зусиль для покращення двосторонніх відносин.

Нагадаємо, напередодні свого візиту до Москви президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив за нормалізацію взаємин з РФ, заявивши, що шукатиме шляхи виходу з кризи відносин.