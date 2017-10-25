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Штайнмайер после встречи с Путиным: Раны все еще открыты из-за аннексии и агрессии РФ

Среда, 25 октября 2017, 20:08
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия и РФ далеки от нормальных отношений из-за незаконной аннексии украинского Крыма и агрессии России на Донбассе.

Об этом Штайнмайер заявил журналистам после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, сообщает Reuters.

"Мы далеки от нормальных отношений", - сказал он.

"Все еще есть открытые раны, в частности, в результате аннексии Крыма и конфликта на Востоке Украины, которые стали бременем и продолжают быть бременем для наших отношений", - добавил он.

Штайнмайер заявил, что согласен с Путиным, что их страны должны прилагать усилия для улучшения двусторонних отношений.

Напомним, накануне своего визита в Москву президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил за нормализацию отношений с РФ, заявив, что будет искать пути выхода из кризиса отношений.

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