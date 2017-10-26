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Біля берегів Норвегії розбився російський вертоліт з 8 особами на борту

Четвер, 26 жовтня 2017, 17:27
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Російський вертоліт, на борту якого перебували 8 людей, впав у море неподалік норвезького острова Шпіцберген.

Про це у Твіттері повідомляє Норвезька рятувальна служба.

"Російський вертоліт з 8 особами на борту впав у море на відставні 2-3 км від Баренцбурга" - йдеться у повідомленні.

Вертоліт летів від російського шахтарського селища Піраміда на Шпіцбергені до Баренцбурга. Зв’язок з ним було втрачено о 15.35, о 15.45 стало відомо про падіння вертольота в море.

На місце падіння вертольота відправили рятувальні команди, які мають прибути на місце за 10-15 хвилин.

Баренцбург, хоч і розташований на території норвезького острова, є російським шахтарських містечком на 435 жителів, які здебільшого є росіянами або українцями.

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