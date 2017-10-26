У берегов Норвегии разбился российский вертолет с 8 людьми на борту

Четверг, 26 октября 2017, 17:27

Российский вертолет, на борту которого находились 8 человек, упал в море неподалеку от норвежского острова Шпицберген.

Об этом в Твиттере сообщает Норвежская спасательная служба.

"Российский вертолет с 8 людьми на борту упал в море на растояния 2-3 км от Баренцбурга" - говорится в сообщении.

Helikopteret skulle fly fra Pyramiden til Barentsburg. Ble meldt savnet ca kl 15:35 og bekreftet gått ned ca kl 15:45 — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) 26 жовтня 2017 р.

Вертолет летел от российского шахтерского поселка Пирамида на Шпицбергене до Баренцбурга. Связь с ним была потеряна в 15.35, в 15.45 стало известно о падении вертолета в море.

На место падения вертолета отправили спасательные команды, которые должны прибыть на место за 10-15 минут.

Баренцбург, хоть и расположен на территории норвежского острова, является российским шахтерским городком на 435 жителей, которые в основном являются россиянами или украинцами.