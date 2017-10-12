В Іспанії розбився винищувач, що повертався з військового параду

Четвер, 12 жовтня 2017, 14:02

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В Іспанії поблизу бази Альбасете розбився винищувач Eurofighter, який повертався з параду з нагоди Національного свята Іспанії.

Про це повідомляє El Pais.

Поліція Альбасете отримала перші повідомлення про падіння літака близько 12.15.

Літак був одним із чотирьох винищувачів, які брали участь у військовому параді в Мадриді.

Видання, посилаючись на джерела в Міноборони, повідомляє, що пілоту катапультуватися не вдалося.

Пізніше глава регіону Кастилья-Ла Манча Емільяно Гарсіа-Паге підтвердив загибель пілота.

На місці події працюють рятувальники.

У Мадриді з нагоди свята відбувся військовий парад на чолі з королем. У параді взяли участь 4 тисячі солдатів і членів національної поліції та Цивільної гвардії.