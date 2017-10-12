В Іспанії розбився винищувач, що повертався з військового параду

В Іспанії поблизу бази Альбасете розбився винищувач Eurofighter, який повертався з параду з нагоди Національного свята Іспанії.
Про це повідомляє El Pais.
Поліція Альбасете отримала перші повідомлення про падіння літака близько 12.15.
Літак був одним із чотирьох винищувачів, які брали участь у військовому параді в Мадриді.
Видання, посилаючись на джерела в Міноборони, повідомляє, що пілоту катапультуватися не вдалося.
Пізніше глава регіону Кастилья-Ла Манча Емільяно Гарсіа-Паге підтвердив загибель пілота.
Accidente aéreo en la Base Aérea de Los Llanos. #albacete pic.twitter.com/4D488KICpO— MARIO_RP (@marioruiz_ab) 12 жовтня 2017 р.
На місці події працюють рятувальники.
У Мадриді з нагоди свята відбувся військовий парад на чолі з королем. У параді взяли участь 4 тисячі солдатів і членів національної поліції та Цивільної гвардії.