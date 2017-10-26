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В уряді Каталонії відмовилися від дострокових виборів, про незалежність не згадують

Четвер, 26 жовтня 2017, 18:37
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Лідер Каталонії Карлес Пучдемон виключив проведення в автономії дострокових виборів.

Про це він заявив у спеціальному звернені, повідомляє El Mundo.

За його словами, він розглядав таку можливість як проголошення дострокових виборів.

"Моя відповідальність полягає у тому, щоб вичерпати всі шляхи у пошуку врегулювання політичного конфлікту. Немає гарантій, які б виправдовували оголошення дострокових виборів" - заявив він.

Пучдемон наголосив, що тепер від парламенту Каталонії залежить, якою буде його реакція на застосування Мадридом статті 155 Конституції, що має призупинити самоврядування в автономії.

При цьому у своєму виступі він не уточнив, чи буде автономія проголошувати незалежність.

Варто зазначити, що протягом дня ЗМІ повідомляли про наміри каталонського лідера оголосити вибори, тим самим відмовившись від незалежності, і навіть наводили їх дату – 20 грудня.

Запланований виступ Пучдемона кілька разів переносили, а потім взагалі скасували. О 17.00 він все ж виступив зі зверненням.

Також очікується, що о 18.00 за місцевим часом він візьме участь у засіданні місцевого парламенту, на якій буде обговорюватися можливе застосування урядом Іспанії статті 155.

У п'ятницю Сенат Іспанії повинен зібратись на засідання, щоб схвалити активацію статті 155 Конституції Іспанії.

Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.

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