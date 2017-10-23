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В уряді Каталонії заявили, що не виконуватимуть накази Мадрида

Понеділок, 23 жовтня 2017, 11:23
Версія для друку Коментарі

Каталонська влада не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.

Про це заявив секретар з питань зовнішніх та інституційних відносин у каталонському уряді Рауль Ромева у коментарі BBC.

"Люди протягом багатьох років демократично вирішували, який уряд вони хочуть, який парламент вони хочуть, ці інститути повинні бути збережені", - сказав Ромева.

Він зазначив, що центральний уряд діє проти волі каталонців. "Ніхто, крім народу, не має права змінювати ці інститути", - додав чиновник.

Нагадаємо, уряд Іспанії вирішив відсторонити від влади главу каталонського уряду Карлеса Пучдемона та весь його кабінет. Крім того, Мадрид виступає за проведення позачергових виборів не пізніше ніж за півроку.

Керівники Каталонії стверджують, що вони не приймуть прямого управління Мадрида.

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