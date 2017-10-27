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Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії

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Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 17:09
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Сенат Іспанії 27 жовтня проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

За активацію статті 155 Конституції проголосували 214 депутатів. Проти висловилися 47 сенаторів, один утримався.

Активація статті 155 Конституції Іспанії дає урядові повноваження "вживати всіх заходів, необхідних для примусу" регіону у разі кризи.

В Іспанії статтю 155 застосовано вперше з 1978 року.

Раніше прем’єр Іспанії Маріано Рахой у своєму виступі в Сенаті Іспанії попросив сенаторів підтримати активацію статті 155 Конституції Іспанії, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

Нагадаємо, парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії. Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним.

В уряді Іспанії заявили, що звернуться до Конституційного суду з метою оскарження декларації про незалежність Каталонії.

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