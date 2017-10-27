Сенат Испании приостановил автономию Каталонии

Сенат Испании 27 октября проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.
За активацию статьи 155 Конституции проголосовали 214 депутатов. Против высказались 47 сенаторов, один воздержался.
Активация статьи 155 Конституции Испании дает правительству полномочия "принимать все необходимые меры для принуждения" региона в условиях кризиса.
В Испании статья 155 применена впервые с 1978 года.
Ранее премьер Испании Мариано Рахой в своем выступлении в Сенате Испании попросил сенаторов поддержать активацию статьи 155 Конституции Испании, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.
Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании.
Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.