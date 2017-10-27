Сенат Испании приостановил автономию Каталонии

Пятница, 27 октября 2017, 17:09

Сенат Испании 27 октября проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

За активацию статьи 155 Конституции проголосовали 214 депутатов. Против высказались 47 сенаторов, один воздержался.

Активация статьи 155 Конституции Испании дает правительству полномочия "принимать все необходимые меры для принуждения" региона в условиях кризиса.

В Испании статья 155 применена впервые с 1978 года.

Ранее премьер Испании Мариано Рахой в своем выступлении в Сенате Испании попросил сенаторов поддержать активацию статьи 155 Конституции Испании, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании.

Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.