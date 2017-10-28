Від початку року у Сирії загинули понад 130 громадян РФ – ЗМІ

Субота, 28 жовтня 2017, 11:06

За перші дев'ять місяців 2017 року в Сирії загинув щонайменше 131 російський громадянин.

Про це повідомляє російська служба Reuters з посиланням на документ консульства Росії.

У це число не входять військовослужбовці, але воно включає приватних військових фахівців, які також беруть участь в операції в підтримку сирійської влади.

Консульська довідка може пролити світло на розмір російських втрат в Сирії серед приватних військових фахівців, відправку яких для участі в операції Москва приховує.

Документ, що має назву "довідка про смерть" і виданий 4 жовтня, реєструє загибель 36-річного жителя Краснодарського краю Сергія Піддубного, що сталася 28 вересня, в місті Тіас провінції Хомс. Смерть, як зазначено в довідці, настала від "обвуглювання тіла".

У документі - довідці про смерть, виданій російським консульством в Дамаску, - ані слова, чим займався померлий. Але за словами його родича і одного з товаришів, ця людина була цивільною і відправилася в Сирію за приватним контрактом брати участь у військовій операції.

На довідці Піддубного вказано номер 131. За прийнятою в російських установах процедурою, яка описана в наказі Міністерства юстиції, нумерація таких документів в кожному з відомств, що реєструють смерті, починається з початку календарного року і ведеться послідовно.

Таким чином, номер кожної довідки відповідає числу померлих на момент реєстрування смерті протягом поточного року.

Російське Міністерство оборони в 2017 році повідомляло про 16 випадків загибелі військових в Сирії.

Значно більші втрати могли б зашкодити президенту Володимиру Путіну за п'ять місяців до президентських виборів, в той час як Москва хоче представити операцію в Сирії як успішну миротворчу місію з мінімальними втратами.