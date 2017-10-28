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Мадрид призначив тимчасову керівницю уряду Каталонії

Субота, 28 жовтня 2017, 11:45
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Віце-прем’єра іспанського уряду Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату (уряду) Каталонії замість усунутого Карлеса Пучдемона.

Про це повідомляє El Pais.

Згідно з повідомленням офіційної газети уряду Іспанії, до Саенц де Сантамарії переходить більшість повноважень глави женералітату і його заступника.

Сорая Саенц де Сантамарія

Повноваження тимчасової керівниці каталонського уряду на неї покладені до обрання нового парламенту регіону і призначення нового уряду.

Як і прем’єр Маріано Рахой, Сорая Саенц де Сантамарія є членом правлячої Народної партії.

Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За проголосували 70 депутатів, 10 були проти, двоє утрималися.

Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

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