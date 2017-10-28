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В Ісландії проходять позачергові парламентські вибори

Субота, 28 жовтня 2017, 14:02
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В Ісландії о 9 ранку за місцевим часом розпочалося голосування на позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляє Iceland Monitor.

У голосуванні, яке триватиме до 22.00 за місцевим часом, можуть взяти участь близько 250 тисяч виборців.

Перші результати очікуються невдовзі після завершення голосування, остаточні ж дані мають бути зранку у неділю.

Згідно з даними опитування, оприлюдненого напередодні виборів, правоцентристський уряд швидше за все втратить більшість, хоча Партія незалежності претендує на найвищий результат. Однак її нещодавні партнери по коаліції користуються підтримкою лише трохи більше 1% виборців.

Лівоцентристській опозиції прогнозують зростання результатів, однак разом ці сили все ж не зможуть сформувати більшість.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори були призначені після того, як партія "Світле майбутнє" заявила про вихід з урядової коаліції через скандал, до якого причетний батько прем'єр-міністра країни.

Партія "Світле майбутнє" звинуватила прем'єра у "порушенні довіри" після того, як він не повідомив решті уряду про те, що його батько написав листа, в якому поручився за чоловіка, засудженого раніше за педофілію, щоб той зміг подати заявку на видалення записів про судимість.

Прем’єр Б’ярні Бенедіктссон вирішив скликати позачергові вибори.

Попередні вибори в Ісландії були проведені достроково рік тому через те, що попередній прем'єр Ісландії Сігмундур Гуннлаугссон у квітні 2016 року подав у відставку після скандалу з панамськими офшорами.

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