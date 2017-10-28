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В Исландии проходят внеочередные парламентские выборы

Суббота, 28 октября 2017, 14:02
Версия для печати Комментарии

В Исландии в 9 утра по местному времени началось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщает Iceland Monitor.

В голосовании, которое продлится до 22.00 по местному времени, могут принять участие около 250 тысяч избирателей.

Первые результаты ожидаются вскоре после завершения голосования, окончательные же данные должны быть утром в воскресенье.

Согласно данным опроса, обнародованного накануне выборов, правоцентристское правительство, скорее всего, потеряет большинство, хотя Партия независимости претендует на самый высокий результат. Однако ее недавние партнеры по коалиции пользуются поддержкой лишь чуть более 1% избирателей.

Левоцентристской оппозиции прогнозируют рост результатов, однако вместе эти силы все же не смогут сформировать большинство.

Напомним, внеочередные парламентские выборы были назначены после того, как партия "Светлое будущее" заявила о выходе из правительственной коалиции из-за скандала, в котором замешан отец премьер-министра страны.

Партия "Светлое будущее" обвинила премьера в "нарушении доверия" после того, как он не сообщил остальным правительства о том, что его отец написал письмо, в котором поручился за мужчину, осужденного ранее за педофилию, чтобы тот смог подать заявку на удаление записей о судимости.

Премьер Бьярни Бенедіктссон решил созвать внеочередные выборы.

Предыдущие выборы в Исландии были проведены досрочно год назад из-за того, что предыдущий премьер Исландии Сігмундур Гуннлаугссон в апреле 2016 года подал в отставку после скандала с панамским оффшорами.

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