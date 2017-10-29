У Європі загинули щонайменше 5 людей під час урагану "Герварт"

Ураган "Герварт", який накрив Німеччину, Чехію та Польщу, забрав життя щонайменше п'яти людей.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
У Німеччині 63-річний чоловік потонув у бухті Ядебузен в Нижній Саксонії під час штормового припливу.
В Чехії та Польщі повалені вітром дерева вбили 4 осіб.
Раніше повідомлялося, що Німеччину накрив новий потужний ураган "Герварт", внаслідок чого тимчасово зупинено рух поїздів майже по всій країні та перекрито автостради на півночі та на сході.
У Гамбурзі та Берліні пожежні служби оголосили про надзвичайний стан.
Нагадаємо, у Німеччині внаслідок сильного шторму "Ксав'єр" на сході та півночі загинули щонайменше сім людей.