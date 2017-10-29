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У Європі загинули щонайменше 5 людей під час урагану "Герварт"

Неділя, 29 жовтня 2017, 16:46
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Ураган "Герварт", який накрив Німеччину, Чехію та Польщу, забрав життя щонайменше п'яти людей.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У Німеччині 63-річний чоловік потонув у бухті Ядебузен в Нижній Саксонії під час штормового припливу.

В Чехії та Польщі повалені вітром дерева вбили 4 осіб.

Раніше повідомлялося, що Німеччину накрив новий потужний ураган "Герварт", внаслідок чого тимчасово зупинено рух поїздів майже по всій країні та перекрито автостради на півночі та на сході.

У Гамбурзі та Берліні пожежні служби оголосили про надзвичайний стан.

Нагадаємо, у Німеччині внаслідок сильного шторму "Ксав'єр" на сході та півночі загинули щонайменше сім людей.

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