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США вимагають від РФ звільнити Ільмі Умерова

Вівторок, 03 жовтня 2017, 16:05
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Сполучені Штати висловили занепокоєння засудженням та ув'язненням заступника голови Меджлісу кримських татар Ільмі Умерова, вимагаючи звільнити його.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Держдепу.

"Він був засуджений за свою опозицію до російської анексії Криму і отримав жорсткіший вирок, ніж просив російський окупаційний прокурор", - сказано в повідомленні Державного департаменту.

"Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити Умерова і скасувати його засудження", – йдеться у заяві.

Як відомо, у середу 27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова і призначив покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

МЗС України вимагає негайно звільнити Умерова.

Сам Умеров стверджує, що вирок Сімферопольського районного суду для нього був очікуваним і є проявом бажання російської влади змусити мовчати кримських татар.

Він зазначив, що подаватиме апеляційну скаргу, а після цього позиватиметься до Європейського суду з прав людини.

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