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США требуют от РФ освободить Ильми Умерова

Вторник, 03 октября 2017, 16:05
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Соединенные Штаты выразили обеспокоенность осуждением и заключением заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ильми Умерова, требуя освободить его.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепа.

"Он был осужден за свою оппозицию к российской аннексии Крыма и получил более жесткий приговор, чем просил российский оккупационный прокурор", - сказано в сообщении Государственного департамента.

"Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить Умерова и отменить его приговор", - говорится в заявлении.

Как известно, в среду 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.

МИД Украины требует немедленно освободить Умерова.

Сам Умеров утверждает, что приговор Симферопольского районного суда для него был ожидаемым и является проявлением желания российских властей заставить молчать крымских татар.

Он отметил, что будет подавать апелляционную жалобу, а затем обращаться в Европейский суд по правам человека.

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