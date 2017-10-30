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Відсторонений лідер Каталонії приїхав до Брюсселя - ЗМІ

Понеділок, 30 жовтня 2017, 15:15
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Відсторонений Мадридом лідер Каталонії Карлес Пучдемон разом з іншими усуненими від влади членами свого кабінету у понеділок прибув до Брюсселя.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais, посилаючись на близькі до уряду джерела.

Видання відзначає, що поїздка каталонських лідерів збіглася у часі із поданням позовів Генпрокуратурою Іспанії проти політиків, відповідальних за проголошення незалежності Каталонії.

Карлес Пучдемон прибув до Брюсселя на наступний день після того, як фламандські націоналісти запропонували надати йому притулок у Бельгії, чи викликали суперечки у бельгійському уряді.

У понеділок вранці Пучдемон опублікував у своєму Instagram фотографію, з якої слідувало, що він перебуває у будівлі уряду Каталонії в Барселоні.

Bon dia 😊

A post shared by Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) on Oct 29, 2017 at 11:39pm PDT

Однак через декілька годин стало відомо, що колишній глава каталонського уряду перебуває у Брюсселі.

Як відомо, Генпрокуратура Іспанії звинувачує каталонських політиків у вчиненні заколоту, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших подібних злочинах. За цими обвинуваченнями їм загрожує до 30 років позбавлення волі.

                                                                                                                                         

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