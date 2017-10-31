Макрон наступного року приїде в Росію – МЗС РФ

Вівторок, 31 жовтня 2017, 11:29

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв запрошення відвідати Росію в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму у 2018 році.

Про це у вівторок повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, інформує ТАСС.

"У Росії та Франції хороші плани. Президенти двох країн зустрічалися двічі. Володимир Путін відвідав Францію, а Макрон прийняв запрошення відвідати Росію в 2018 році, зокрема, в контексті участі в травні в рамках ПМЕФ", - заявив Лавров.

Раніше про можливий візит Еммануеля Макрона до Росії повідомляв речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Крім того, інформацію про це з посиланням на власні джерела оприлюднювала російська газета "Коммерсант", відзначивши, що Париж поки офіційно не підтверджує візит, адже "не зовсім правильно приймати вже зараз запрошення ще не переобраного Володимира Путіна".