Поляку за антиукраїнські написи на консульстві в Жешуві загрожує 5 років тюрми

Вівторок, 31 жовтня 2017, 18:59

Районна прокуратура польського міста Жешув висунула звинувачення у розпалюванні ненависті до українського народу 35-річному громадянину Польщі, який розмалював антиукраїнськими написами будівлю почесного консульства України.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Підозрюваний зізнався у вчиненому ним злочині, а в якості мотиву назвав порив емоцій.

"Досі зібрані докази дозволили нам припустити, що поведінка підозрюваного була чисто його самодіяльністю, не інспірована кимось зі сторони" - повідомила голова прокуратури Жешува Рената Крут-Войнаровська.

Крім звинувачень у розпалюванні ненависті, чоловіку винесуть звинувачення у псуванні майна консульства. Збитки оцінили у 2,5 тисячі злотих.

За ці злочини полякові загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що невідомі лишили антиукраїнські написи на стіні будівлі почесного консульства України у польському Жешуві.

Пізніше стало відомо, що злочин вчинила одна особа – чоловіка зафіксували камери відоспостереження, що дозволило швидко ідентифікувати його і затримати.