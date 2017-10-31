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Поляку, оставившему антиукраинские надписи на консульстве Украины, грозит 5 лет тюрьмы

Вторник, 31 октября 2017, 18:59
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Районная прокуратура польского города Жешув предъявила обвинения в разжигании ненависти к украинскому народу 35-летнему гражданину Польши, который разрисовал антиукраинскими надписями здание почетного консульства Украины.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Подозреваемый сознался в совершенном им преступлении, а в качестве мотива назвал порыв эмоций.

"До сих пор собранные доказательства позволили нам предположить, что поведение подозреваемого было чисто его самодеятельностью, не инспирированой кем-то со стороны", - сообщила глава прокуратуры Жешува Рената Крут-Войнаровская.

Кроме обвинений в разжигании ненависти, мужчине вынесут обвинения в порче имущества консульства. Ущерб оценили в 2,5 тысячи злотых.

За эти преступления поляку грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в начале октября стало известно, что неизвестные оставили антиукраинские надписи на стене здания почетного консульства Украины в польском Жешуве.

Позже стало известно, что преступление совершило одно лицо – мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения, что позволило быстро идентифицировать его и задержать.

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