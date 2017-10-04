Парламент Каталонії 9 жовтня розгляне питання незалежності від Іспанії

Парламент Каталонії збереться на пленарне засідання 9 жовтня, щоб обговорити результати референдуму і вирішити, чи буде оголошена незалежність від Іспанії.
Таке рішення ухвалили представники фракцій, які представляють правлячу більшість у парламенті, повідомляє La Vanguardia.
Представники партій "Разом "за" (JxSí) і "Кандидати за народну єдність" (CUP) також вимагають дозволу на виступ голови женералітату (уряду) Каталонії Карлеса Пучдемона.
Під час свого звернення Пучдемон має офіційно оголосити остаточні підсумки референдуму і повідомити про те, як уряд збирається виконувати рішення референдуму.
Згідно з каталонським законом про референдум, виступ глави автономії має запустити процедуру проголошення незалежності і спричинить за собою голосування у парламенті з цього питання.
Разом з тим в парламенті поки офіційно не підтвердили порядок денний майбутнього засідання.
Також поки невідомо, чи буде виступати Пучдемон, або ж на голосування просто винесуть текст про оголошення незалежності.
Напередодні Пучдемон пообіцяв, що Каталонія проголосить незалежність від Іспанії протягом найближчих днів.
Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.
За інформацією каталонської влади, близько 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.
У Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.
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