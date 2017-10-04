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Парламент Каталонії 9 жовтня розгляне питання незалежності від Іспанії

Середа, 04 жовтня 2017, 14:28
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Парламент Каталонії збереться на пленарне засідання 9 жовтня, щоб обговорити результати референдуму і вирішити, чи буде оголошена незалежність від Іспанії.

Таке рішення ухвалили представники фракцій, які представляють правлячу більшість у парламенті, повідомляє La Vanguardia.

Представники партій "Разом "за" (JxSí) і "Кандидати за народну єдність" (CUP) також вимагають дозволу на виступ голови женералітату (уряду) Каталонії Карлеса Пучдемона.

Під час свого звернення Пучдемон має офіційно оголосити остаточні підсумки референдуму і повідомити про те, як уряд збирається виконувати рішення референдуму.

Згідно з каталонським законом про референдум, виступ глави автономії має запустити процедуру проголошення незалежності і спричинить за собою голосування у парламенті з цього питання.

Разом з тим в парламенті поки офіційно не підтвердили порядок денний майбутнього засідання.

Також поки невідомо, чи буде виступати Пучдемон, або ж на голосування просто винесуть текст про оголошення незалежності.

Напередодні Пучдемон пообіцяв, що Каталонія проголосить незалежність від Іспанії протягом найближчих днів.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За інформацією каталонської влади, близько 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

У Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

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