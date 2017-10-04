Парламент Каталонии 9 октября рассмотрит вопрос о независимости от Испании

Среда, 04 октября 2017, 14:28

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании.

Такое решение приняли представители фракций, которые представляют правящее большинство в парламенте, сообщает La Vanguardia.

Представители партий "Вместе "за" (JxSí) и "Кандидаты за народное единство" (CUP) также требуют разрешения на выступление председателя Женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона.

Во время своего обращения Пучдемон должен официально объявить окончательные итоги референдума и сообщить, как правительство собирается выполнять решение референдума.

Согласно каталонскому закону о референдуме, выступление главы автономии должно запустить процедуру провозглашения независимости и повлечет за собой голосование в парламенте по этому вопросу.

Вместе с тем в парламенте пока официально не утвердили повестку дня предстоящего заседания.

Также пока неизвестно, будет ли выступать Пучдемон, или же на голосование просто вынесут текст об объявлении независимости.

Накануне Пучдемон пообещал, что Каталония провозгласит независимость от Испании в течение ближайших дней.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

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