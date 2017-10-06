У Польщі поліція провела рейди у правозахисних організаціях після протестів

П'ятниця, 06 жовтня 2017, 08:54

У Польщі поліція провела рейди в офісах декількох організацій із захисту прав жінок, вилучивши документи та комп'ютери, через день після того, як жінки влаштували антиурядові марші проти обмежувального законодавства щодо абортів.

Про це повідомляє The Guardian.

Рейди пройшли в середу у Варшаві, Гданську, Лодзі та Зеленій Гурі. Мова йде про офіси двох правозахисних організацій: "Центр прав жінок" та "Baba", які допомагають жертвам домашнього насильства та брали участь в антиурядових акціях цього тижня.

Правозахисниці звинуватили владу Польщі у спробі залякати їх.

Однак польські прокурори заперечують таке обвинувачення, заявляючи, що проведення рейдів на наступний день після протестів - випадковість.

Повідомляється, що прокурори начебто шукають докази правопорушень у Міністерстві юстиції при колишньому уряді. На той час міністерство фінансувало жіночі правозахисні організації.

Зазначимо, що нещодавно у польських ЗМІ з'явилася інформація про те, що начебто організації із захисту прав жінок, які брали участь у маршах щодо зміни законодавства про аборти, отримали величезні кошти від організацій, що фінансуються філантропом і мільярдером Джорджем Соросом.