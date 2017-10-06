Знайти
АКТУАЛЬНО

Хакери РФ викрали секретні дані АНБ завдяки антивірусу "Касперського" - ЗМІ

Конституційний суд Іспанії заборонив сесію парламенту Каталонії щодо незалежності

Європарламент схвалив створення Європейської прокуратури

Про незалежність Каталонії не може бути й мови – міністр економіки Іспанії

У Німеччині внаслідок шторму загинули щонайменше 7 людей

Угорщина спробує додати мовне питання у декларацію "Східного партнерства" – ЗМІ

Естонія готує компромісне формулювання щодо європейських прагнень України






У Польщі поліція провела рейди у правозахисних організаціях після протестів

П'ятниця, 06 жовтня 2017, 08:54
Версія для друку Коментарі

У Польщі поліція провела рейди в офісах декількох організацій із захисту прав жінок, вилучивши документи та комп'ютери, через день після того, як жінки влаштували антиурядові марші проти обмежувального законодавства щодо абортів.

Про це повідомляє The Guardian.

Рейди пройшли в середу у Варшаві, Гданську, Лодзі та Зеленій Гурі. Мова йде про офіси двох правозахисних організацій: "Центр прав жінок" та "Baba", які допомагають жертвам домашнього насильства та брали участь в антиурядових акціях цього тижня.

Правозахисниці звинуватили владу Польщі у спробі залякати їх.

Однак польські прокурори заперечують таке обвинувачення, заявляючи, що проведення рейдів на наступний день після протестів - випадковість.

Повідомляється, що прокурори начебто шукають докази правопорушень у Міністерстві юстиції при колишньому уряді. На той час міністерство фінансувало жіночі правозахисні організації.

Зазначимо, що нещодавно у польських ЗМІ з'явилася інформація про те, що начебто організації із захисту прав жінок, які брали участь у маршах щодо зміни законодавства про аборти, отримали величезні кошти від організацій, що фінансуються філантропом і мільярдером Джорджем Соросом.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:16
Фото
У Німеччині внаслідок шторму загинули щонайменше 7 людей
08:54
У Польщі поліція провела рейди у правозахисних організаціях після протестів
08:29
Україна передала США весь перелік озброєння, яке хоче отримати
08:16
Хакери РФ викрали секретні дані АНБ завдяки антивірусу "Касперського" - ЗМІ
19:57
У НАТО підтримали ідею миротворців ООН на всій території ОРДЛО
19:35
Прокуратура Німеччини не знайшла доказів стеження США за німцями
19:16
У Таллінні визначили 6 пріоритетів для створення цифрової спільноти Україна-ЄС
19:02
ЄС чекає від президента і уряду призначення членів комісії з відбору до НКРЕКП
18:28
Чоловік, чиєму самогубству запобіг Ердоган, вбив людину
18:04
Санкції проти Росії мають бути скасовані – президент Болгарії
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Артьом Георганов, для Європейської правди

Націоналізм останнього шансу: 5 аргументів проти незалежної Каталонії

У довгостроковій перспективі час і демографія зроблять те, з чим не впоралися всі попередні іспанські уряди. Збільшення кількості мігрантів перетворює Барселону з оплоту каталонського націоналізму на один із центрів глобального іспаномовного світу і транскордонного ЄС.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Загроза з Венеції: хто переконав Порошенка підтримати ідею антикорупційного суду

Ніби й не було тих нервових та емоційних тижнів, коли той самий Порошенко категорично заперечував потребу у створенні цього суду. Ніби ніхто і не чув від нього натяків, мовляв, Україна перетвориться на Уганду, щойно створить нову судову інстанцію...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  